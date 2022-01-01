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Волонтеров Тюменской области ждут на чемпионате мира по хоккею с мячом

Общество, 14:14 25 января 2022

Спортивное волонтерство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Спортивное волонтерство Тюменской области ВКонтакте

Поучаствовать в организации и проведении чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд могут волонтеры из Тюменской области. Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 8 по 13 марта.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, заявки от волонтеров принимаются до 3 февраля.

"Главными требованиями к кандидатам являются возраст старше 18 лет и гражданство России, приветствуется опыт в добровольчестве и знание английского языка. Кроме того, необходимо предварительно пройти онлайн-курс по событийному волонтерству. Также учитывается наличие прививки против COVID-19", - отметили организаторы.

Задействованы волонтеры будут с 6 по 14 марта. В их задачи будут входить работа со зрителями, встреча высокопоставленных гостей, помощь представителям СМИ, функционирование волонтерского штаба и аккредитационного центра. Всех, кто пройдет отбор, обеспечат проживанием и проездом к месту проведения чемпионата и обратно.

Заявки от волонтеров принимаются на сайте dobro.ru. Итоги отбора добровольцев станут известны 18 февраля.

Любовь Голышева

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