150 человек переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 жителей иностранных государств прибыли в 2021 году в Тюменскую область по региональной госпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом".

Как сообщил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, в регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей.

"Основной целевой показатель программы на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные – из других стран бывшего СССР", – добавил он.

78% переселенцев и членов их семей имеют высшее и среднее профессиональное образование. Служба занятости населения оказывает новым жителям области содействие в трудоустройстве. В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, шесть педагогов, четыре - специалистов сельского хозяйства.

Напомним, что областная программа содействия переселению соотечественников работает с 2013 года. За это время в регион прибыли 2 тыс. 982 переселенца и члена их семей. В семьях участников программы после переезда в Тюменскую область родились 49 детей.