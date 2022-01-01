В зоологической коллекции ТюмГУ появился новый экспонат

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Чучело пятнистого оленя передал Институту биологии ТюмГУ учредитель экологического фонда "Стерх", глава туристического комплекса "Южное" в с. Рафайлово Исетского района Владимир Никифоров. Олень пополнил зоологическую коллекцию вуза, сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения.

В 2000 году из охотничьего хозяйства "Тарусы" (Калужская область) для акклиматизации на территории Тюменской области в Рафайловский заказник были завезены семь пятнистых оленей. Для них организовали питомник. Территория, прилегающая к заказнику "Рафайловский", долгое время использовалась как учебно-научная площадка ТюмГУ, где проводились биологические исследования и студенческие полевые практики.