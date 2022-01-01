Концерт органной музыки "Конференция зверей" пройдет для юных тюменцев

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Детский органный концерт "Конференция зверей" состоится в Тюменской филармонии 6 марта в Тюменской филармонии. За инструментом выступит Мария Блажевич, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте прозвучит органный концерт "Конференция зверей", который написала композитор Кристиана Мишель-Остертун из Германии. Он очень популярен у юных немецких слушателей.

В этом произведении для органа по мотивам книги Эриха Кестнера каждый персонаж имеет свою музыкальную характеристику: представлен определенным тембром и отдельным мотивом.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.