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Концерт органной музыки "Конференция зверей" пройдет для юных тюменцев

Общество, 09:15 31 января 2022

ТКТО | Фото: ТКТО

Детский органный концерт "Конференция зверей" состоится в Тюменской филармонии 6 марта в Тюменской филармонии. За инструментом выступит Мария Блажевич, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте прозвучит органный концерт "Конференция зверей", который написала композитор Кристиана Мишель-Остертун из Германии. Он очень популярен у юных немецких слушателей.

В этом произведении для органа по мотивам книги Эриха Кестнера каждый персонаж имеет свою музыкальную характеристику: представлен определенным тембром и отдельным мотивом.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# концерт , Тюменское концертно-театральное объединение

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