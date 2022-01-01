В Тюмени продолжаются поиски водителя, въехавшего в остановку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя "Лады Приоры", который въехал в остановочный комплекс на ул. Мельникайте в Тюмени вечером 29 января, продолжают искать. Пострадали три женщины.

"Поиски продолжаются. Работают сотрудники полиции, Госавтоинспекции. Как только будет информация, мы, естественно, ее обнародуем", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, автомобиль "Лада Приора" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская". После столкновения водитель сбежал. В результате происшествия пострадали три женщины. У одной, по предварительным данным, диагностированы тяжелые травмы.

Инна Пахомова