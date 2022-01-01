Врачи рассказали о состоянии женщин, сбитых у остановки на улице Мельникайте в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одной из пострадавших в результате аварии на ул. Мельникайте в Тюмени женщине оказывают помощь в реанимации Областной клинической больницы № 2. У нее множественные переломы и травмы органов грудной клетки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области 31 января.

Вторая пострадавшая находится в травматологическом отделении ОКБ № 2, у нее закрытые переломы голени. Третья получила закрытый перелом большеберцовой кости. Она лечится амбулаторно.

29 января водитель "Лады Приоры" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская". Пострадали три женщины, находившиеся у остановки. Одной из них 67 лет, двум другим пострадавшим — по 47 лет.

Поиски водителя "Лады Приоры", который въехал в остановочный комплекс и сбежал, продолжаются.

Инна Пахомова