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Библиотека им. Лагунова в Тюмени сменит адрес на время капитального ремонта

Общество, 17:23 02 февраля 2022

библиотека им. К. Лагунова ВКонтакте (архив) | Фото: библиотека им. К. Лагунова ВКонтакте (архив)

По новому адресу начнет работать детская библиотека им. К. Я. Лагунова в Тюмени с 8 февраля. Переезд с ул. Тульской, 4/3 на ул. Орджоникидзе,59 связан с началом капитального ремонта.

Как пояснили в детской библиотеке, работы будут продолжаться около полутора лет. Здание приведут к модельным стандартам общедоступной библиотеки.

Режим работы по новому адресу: со вторника по пятницу - с 9 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 19 часов. Понедельник – выходной.

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