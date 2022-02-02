Библиотека им. Лагунова в Тюмени сменит адрес на время капитального ремонта

| Фото: библиотека им. К. Лагунова ВКонтакте (архив) | Фото: библиотека им. К. Лагунова ВКонтакте (архив)

По новому адресу начнет работать детская библиотека им. К. Я. Лагунова в Тюмени с 8 февраля. Переезд с ул. Тульской, 4/3 на ул. Орджоникидзе,59 связан с началом капитального ремонта.

Как пояснили в детской библиотеке, работы будут продолжаться около полутора лет. Здание приведут к модельным стандартам общедоступной библиотеки.

Режим работы по новому адресу: со вторника по пятницу - с 9 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 19 часов. Понедельник – выходной.