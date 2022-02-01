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Организатор игры в покер в Тюмени заслушает приговор

Общество, 17:08 01 февраля 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

37-летнего жителя Свердловской области будут судить за незаконную организацию игры в покер в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Деятельность игорного заведения в одном из домов Тюмени была прекращена в ноябре 2021 года.

Известно, что в октябре 2021 года мужчина приехал в областную столицу, где у него были азартные знакомые. Здесь он и решил организовать проведение игр в покер. Жилой дом злоумышленник арендовал за 100 тыс. рублей в месяц, нанял менеджера и крупье.

Сейчас уголовное дело направлено мировому судье. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы на срок до двух лет.

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# прокуратура Тюменской области , суд

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