  • 2 февраля 20222.02.2022среда
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Отключение электричества не повлияло на работу медорганизаций в Тюмени

Происшествия, 19:36 01 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медицинские организации, имеющие в своем составе стационары, в зону отключения электричества в Тюмени не попали, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Подчеркнуто, что во всех стационарах, включая моноинфекционные госпитали, предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии.

"Подобная экстренная ситуация не может повлиять на лечение пациентов, для жизнеобеспечения которых используются аппараты, зависящие от электроэнергии", – заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в нескольких районах города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент здравоохранения Тюменской области , отключение , электроэнергия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 01.02.2022Тюменский Западно-Сибирский медицинский центр работает на резервных источниках питания
19:36 01.02.2022Отключение электричества не повлияло на работу медорганизаций в Тюмени
19:14 01.02.2022Аварийное отключение электричества в Тюмени планируют устранить за час
19:08 01.02.2022В Тюмени аварийные бригады устраняют причины сбоев с электроэнергией