Отключение электричества не повлияло на работу медорганизаций в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медицинские организации, имеющие в своем составе стационары, в зону отключения электричества в Тюмени не попали, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Подчеркнуто, что во всех стационарах, включая моноинфекционные госпитали, предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии.

"Подобная экстренная ситуация не может повлиять на лечение пациентов, для жизнеобеспечения которых используются аппараты, зависящие от электроэнергии", – заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в нескольких районах города.