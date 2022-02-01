Несколько районов Тюмени остались без света из-за аварийного скачка напряжения
ИА "Тюменская линия"
Автоматическое отключение электроэнергии в некоторых районах Тюмени произошло в связи с повреждением на линии электроснабжения из-за аварийного скачка напряжения. Об этом сообщили в центре информирования населения администрации города.
"Работы по восстановлению проводят сотрудники "Россети Тюмень", – пояснили в центре.
В соцсетях пользователи писали о вспышках, взрыве. Эта информация не подтвердилась.
"Информация о каком-либо взрыве на подстанции в МЧС России по Тюменской области не поступала, сообщает пресс-служба ведомства", – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Инна Пахомова