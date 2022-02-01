  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Несколько районов Тюмени остались без света из-за аварийного скачка напряжения

Происшествия, 18:54 01 февраля 2022

ИА "Тюменская линия"

Автоматическое отключение электроэнергии в некоторых районах Тюмени произошло в связи с повреждением на линии электроснабжения из-за аварийного скачка напряжения. Об этом сообщили в центре информирования населения администрации города.

"Работы по восстановлению проводят сотрудники "Россети Тюмень", – пояснили в центре.

В соцсетях пользователи писали о вспышках, взрыве. Эта информация не подтвердилась.

"Информация о каком-либо взрыве на подстанции в МЧС России по Тюменской области не поступала, сообщает пресс-служба ведомства", – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отключение , электроснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 01.02.2022Аварийное отключение электричества в Тюмени планируют устранить за час
19:08 01.02.2022В Тюмени аварийные бригады устраняют причины сбоев с электроэнергией
18:54 01.02.2022Несколько районов Тюмени остались без света из-за аварийного скачка напряжения
17:41 01.02.2022В Тюменской области ферму обязали выплатить 420 тысяч рублей животноводу