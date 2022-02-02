В Вагайском районе создали две добровольные пожарные команды

Главное управление МЧС России по Тюменской области Главное управление МЧС России по Тюменской области

В Вагайском районе на боевое дежурство заступили две добровольные пожарные команды по охране села Второвагайское и деревни Юрмы. Это событие, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области, направлено на реализацию приоритетного направления по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

"Добровольная пожарная команда - не только помощь уже существующим подразделениям, но и полноценная единица, - отмечено в сообщении. - Добровольцы будут помогать профессиональным пожарным проводить профилактику пожаров, участвовать в тушении".

Глава Шестовского сельского поселения Мансур Азисов поблагодарил тех, кто безвозмездно помогал в обустройстве помещения и обмундировании добровольцев.