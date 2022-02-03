  • 3 февраля 20223.02.2022четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени осудили мужчину за сексуальное насилие над девочкой

Общество, 16:57 03 февраля 2022

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

18 лет и 6 месяцев лишения свободы – такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени мужчине, признанному виновным в совершении сексуального насилия в отношении девочки. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В счет возмещения морального вреда суд взыскал в пользу потерпевшей 700 тыс. рублей.

"20 марта 2021 года на улице Вербной в Тюмени осужденный совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера", – напомнили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу. Мужчина был ранее судим за кражи и грабежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# приговор , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 03.02.2022Ученые тюменского и американского вузов будут сотрудничать по программе UniVIP
17:10 03.02.2022В Тюменском районе участники "Педагогического калейдоскопа" включились в конкурсные испытания
16:59 03.02.2022ТюмГУ вошел в консорциум российских вузов по развитию soft skills
16:57 03.02.2022В Тюмени осудили мужчину за сексуальное насилие над девочкой