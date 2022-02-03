В Тюмени осудили мужчину за сексуальное насилие над девочкой

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

18 лет и 6 месяцев лишения свободы – такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени мужчине, признанному виновным в совершении сексуального насилия в отношении девочки. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В счет возмещения морального вреда суд взыскал в пользу потерпевшей 700 тыс. рублей.

"20 марта 2021 года на улице Вербной в Тюмени осужденный совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера", – напомнили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу. Мужчина был ранее судим за кражи и грабежи.