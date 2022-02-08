Более 60 жителей Тюменского района получат бесплатные дрова

| Фото: со страницы "Молодой гвардии" в Instagram | Фото: со страницы "Молодой гвардии" в Instagram

62 заявки от нуждающихся жителей Тюменского района получили молодогвардейцы в рамках акции "Тепло в ваш дом". Активисты привезут им дрова.

Об этом корреспонденту информационного агентства " Тюменская линия" рассказали в пресс-службе Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

"20 февраля дрова бесплатно доставят нуждающимся жителям Тюменского района", – добавили в пресс-службе.

Ранее один из тюменских предпринимателей предоставил команде молодогвардейцев 10 тыс. кубов срезки. 5 и 6 февраля активисты перерабатывали срезку в дрова.

Акция по передаче дров нуждающимся жителям Тюменского района стартовала 25 января. Подать заявку на доставку могут малоимущие семьи, многодетные, ветераны, пенсионеры и инвалиды. Для этого до 10 февраля включительно работает телефон 79-87-43.

Инна Пахомова