Сергей Медведев рассказал, какие перемены ждут строительную отрасль с введением единого реестра СРО

| Фото: Сергей Медведев, председатель правления Союза "СРОСТО" | Фото: Сергей Медведев, председатель правления Союза "СРОСТО"

Строительное сообщество обсуждает проект постановления правительства РФ о едином реестре членов саморегулируемых организаций (СРО). О предстоящих изменениях рассказал председатель правления Союза "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области" (СРОСТО) Сергей Медведев.

С 1 сентября 2022 года единый реестр СРО будет работать в открытом доступе. Перемены коснутся и процедуры включения специалистов в национальный реестр специалистов.

Отметим, что 30 декабря 2021 года был принят федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ". Согласно ему, правительство Российской Федерации имеет полномочия утверждать состав и порядок единого реестра членов саморегулируемых организаций.

"Каким будет практическое решение этого вопроса, станет известно чуть позже, когда будет принято соответствующее постановление Минстроя. Но уже сейчас очевидно, что с 1 сентября выписки из реестра на бумажных носителях будут заменены получением информации в режиме онлайн на едином ресурсе. Это существенно сократит время и повысит достоверность получения информации", - сообщил Сергей Медведев.

Вторым важным изменением станет прохождение независимой оценки квалификации кадров с целью включения профессионалов в национальный реестр специалистов. Законом закреплено объединение двух реестров, это даст возможность дополнительно верифицировать опыт работы специалиста.

Требование о повышении квалификации специалистов будет изменено на проведение независимой оценки квалификации работника. На сегодняшний день в национальных реестрах 385 тыс. специалистов.

Также, по мнению Сергей Медведева, профильные саморегулируемые организации готовы подключиться к проведению независимой оценки. "В конечном итоге это ведет к формированию единых профессиональных стандартов в отрасли, повышению качества и безопасности проведения строительных работ", - добавил он.