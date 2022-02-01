В Тюмени пенсионерка, "спасая дочь", отдала мошенникам двести тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенников, обманувших пенсионерку из Тюмени, разыскивают полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

85-летней тюменке позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в ходе которого пострадал человек. Чтобы уладить вопрос собеседник потребовал миллион рублей. У потерпевшей такой суммы не оказалось, звонивший согласился на 200 тыс. рублей.

Следуя указаниям мошенника, потерпевшая сложила наличность в наволочку и вышла на улицу. К ней подбежал молодой человек, выхватил деньги и скрылся. Вскоре женщине еще раз позвонили и убедили отключить телефон и на протяжении нескольких часов ни с кем не связываться. Спустя какое-то время потерпевшая обратилась к соседке и с ее телефона позвонила дочери.

Возбуждено уголовное дело.