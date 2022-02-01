Известный трэвел-блогер и ведущий Сергей Доля побывал со съемками в Ялуторовске

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Трэвел-блогера, ведущего программы "Невероятно интересные истории" на РЕН ТВ Сергея Долю посвятили в блинопеки в Ялуторовском остроге. Выпуск о городе Тюменской области обещают показать по телевидению через две недели.

Путешественник со съемочной группой побывал в Ялуторовском остроге 8 февраля.

"Пытались выпечь метровый блин. Он получился удачным. Пили чай из самовара-гиганта, водили хороводы, устраивали игры, казачьи забавы. Наш казак обучал Сергея рубке шашкой", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Сергей Доля побывал в Ялуторовске впервые, только слышал о нем ранее. По словам Нины Бешенцевой, он был поражен гостеприимством и уютом.

"Он проникся прекрасной атмосферой острога. Сказал, что у нас так замечательно, радушно и гостеприимно, что прямо уезжать не хочется. Погода позволила и погулять, и отведать чаю в избе. Гости уехали от нас под большим впечатлением. Сказали, что надеются, что еще вернутся. Их заинтересовали еще несколько наших событийных мероприятий", – добавила Нина Бешенцева.

В Ялуторовске Сергей Доля со съемочной группой уделил внимание истории декабристов, посетил Сретенский собор и другие знаковые места города.

Инна Пахомова