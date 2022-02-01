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Тюменцев приглашают в школу вожатых всероссийского центра "Океан"

Общество, 10:07 14 февраля 2022

группа Ассоциации «Мы вместе» ВКонтакте | Фото: группа Ассоциации «Мы вместе» ВКонтакте

Весенняя школа подготовки вожатых – 2022 для молодых людей в возрасте 18-25 лет начнется во Всероссийском детском центре "Океан" 1 апреля. Центр расположен на берегу Японского моря в 35 км от Владивостока, в бухте Емар, сообщает Дворец спорта и творчества "Пионер".

"Океан" является одним из крупнейших центров в России и ежегодно принимает около 20 тыс. детей.

В течение трех месяцев молодых людей ждет интенсивное обучение и проживание на территории центра. По итогам аттестации в виде квалификационного экзамена с кандидатом будет заключен трудовой договор сроком на один год.

Вожатые центра работают шесть дней в неделю, получают стипендию, проживают в комфортабельном общежитии с дотацией на питание в 70%.

Прием документов ведется до 20 марта 2022 года. Необходимо отправить анкету с фотографией на электронную почту ped_kadr@okean.org.

Заезд в центр 30, 31 марта.

Подробная информация здесь и по телефону: 8-924-266-27-60.

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