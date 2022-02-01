Тюменцы могут подарить книги нуждающимся семьям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню дарения книги, стартовала в "Лавке добра" в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор проекта "Творить добро - просто" Оксана Ковальчук, акция продлится с 14 по 20 февраля.

"Тюменцы могут принести книги, которые мы затем передадим многодетным, малоимущим семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Книги не обязательно должны быть новыми, главное – в хорошем состоянии. Это может быть художественная или обучающая литература как для детей, так и для взрослых", - рассказала она.

Книги принимают по ул. Амурской, 150 в будние дни с 10 до 17 часов. Кроме того, с 8 до 20 часов здесь в постоянном режиме ведется сбор одежды, обуви, бытовой техники, средств гигиены и ухода за детьми, предметов мебели. Все это передадут многодетным, малоимущим семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Любовь Голышева