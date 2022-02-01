Владимир Якушев оценил показатели социально-экономического развития УФО за 2021 год

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С хорошими показателями социально-экономического развития завершили год все регионы Уральского федерального округа в целом. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Индекс промышленного производства по отношению к 2020 году вырос на 6,8 %, что выше среднероссийского уровня. Тюменская область показала существенное увеличение производства пластмасс в первичных формах - 23,1 %.

В январе-декабре 2021 года в УФО отгружено товаров на 21,4 трлн рублей - 14,5 % от показателя по России в целом. Производство электроэнергии выросло на 6,4 % по сравнению с 2020 годом.

Регионы УФО перевыполнили план по строительству жилья: введено 7,67 млн кв. м при плановом показателе 7,14 млн кв. м.

"Темпы строительства снижать нельзя. План на 2022 год предполагает ввод 7,1 миллиона квадратных метров. Но у регионов УФО есть все возможности показать более высокий результат", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко