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В Тюмени автомобиль Porsche Panamera эвакуировали на спецстоянку

Происшествия, 10:08 15 февраля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Porsche Panamera эвакуирован сегодня в Тюмени на спецстоянку. Водитель был без прав, а иномарка с подложными номерами.

14 февраля машину остановили на ул. Коммунаров в Тюмени. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водительского удостоверения у 29-летнего собственника люксовой иномарки нет, номера оказались подложными, ранее находились на автомобиле Daewoo.

Водитель был лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2015 году. Срок лишения закончился, но экзамен в ГИБДД автомобилист не сдал, права не получал.

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Сейчас иномарка – на спецстоянке. На водителя составлены материалы административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения и за проезд по полосе движения маршрутного транспорта, зафиксированный ранее камерами на дорогах, а также за отсутствие полиса ОСАГО и незаконную тонировку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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