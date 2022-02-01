В Тюмени автомобиль Porsche Panamera эвакуировали на спецстоянку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Porsche Panamera эвакуирован сегодня в Тюмени на спецстоянку. Водитель был без прав, а иномарка с подложными номерами.

14 февраля машину остановили на ул. Коммунаров в Тюмени. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водительского удостоверения у 29-летнего собственника люксовой иномарки нет, номера оказались подложными, ранее находились на автомобиле Daewoo.

Водитель был лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2015 году. Срок лишения закончился, но экзамен в ГИБДД автомобилист не сдал, права не получал.

Сейчас иномарка – на спецстоянке. На водителя составлены материалы административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения и за проезд по полосе движения маршрутного транспорта, зафиксированный ранее камерами на дорогах, а также за отсутствие полиса ОСАГО и незаконную тонировку.