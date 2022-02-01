  • 18 февраля 202218.02.2022пятница
  • USD75,7527
    EUR86,1308
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выпускники Тюменской области предпочитают физику, биологию и обществознание для ЕГЭ

Общество, 12:45 18 февраля 2022

obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Более 10 тыс. одиннадцатиклассников Тюменской области будут сдавать Единый государственный экзамен в 2022 году. Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился.

Выпускники покажут знания по обязательным предметам и предметам по выбору. Как сообщили журналисту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте образования, русский язык будут сдавать 10 тыс. человек. Профильную математику выбрали около 3 тыс. выпускников, математику базового уровня – около 7 тыс. выпускников. В департаменте напоминают, что математику профильного уровня обязательно должны сдавать выпускники, планирующие поступать в вуз на специальности, где в списке вступительных испытаний указан предмет "Математика". Математика базового уровня необходима только для получения аттестата.

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников региона по-прежнему остаются физика, биология и обществознание, что в целом соответствует общероссийским тенденциям. При этом в Рособрнадзоре отмечают, что у школьников России все популярнее становится ЕГЭ по информатике и ИКТ, в этом году число сдающих этот предмет несколько превысило число выбравших физику.

Напомним, что в 2022 году ЕГЭ проводится в три периода. Досрочный пройдет с 21 марта по 15 апреля. Основной - с 26 мая по 2 июля. Дополнительный - с 5 по 20 сентября.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЕГЭ , математика , русский язык

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 18.02.2022Аспирант из Бразилии получил грант на изучение клещей в Тюменской области
13:05 18.02.2022В Тюменской области 47% заявлений о заключении брака поступило через госуслуги
12:56 18.02.202228 человек хотят участвовать в программе "Земский учитель" в Тюменской области
12:45 18.02.2022Выпускники Тюменской области предпочитают физику, биологию и обществознание для ЕГЭ