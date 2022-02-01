  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В лесах Тюменской области в апреле прогнозируют повышенную пожароопасность

Общество, 15:29 15 февраля 2022

ИА "Тюменская линия"

В апреле 2022 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории южной части Тюменской области.

Долгосрочный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации, связанных с лесными пожарами, на март и апрель 2022 года разработан ФБУ "Авиалесоохрана".

Прогноз, сообщается на сайте ФБУ "Авиалесоохрана", составлен на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на декабрь 2021 года и январь 2022 года, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март и апрель 2022 года, результатов многомерного корреляционного анализа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прогноз безопасности , Федеральная авиалесоохрана

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 15.02.2022Участники школы "Я из будущего" в Тюмени решали реальные социальные кейсы
16:47 15.02.2022В Тюмени на уличных торговцев составили 15 протоколов и изъяли продукцию
16:36 15.02.2022В Тюмени врачи обучают педагогов технологиям здоровьесбережения
16:25 15.02.2022В Тюменской области четыре тонны овощей снято с реализации за 2021 год