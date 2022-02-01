В лесах Тюменской области в апреле прогнозируют повышенную пожароопасность

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В апреле 2022 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории южной части Тюменской области.

Долгосрочный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации, связанных с лесными пожарами, на март и апрель 2022 года разработан ФБУ "Авиалесоохрана".

Прогноз, сообщается на сайте ФБУ "Авиалесоохрана", составлен на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на декабрь 2021 года и январь 2022 года, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март и апрель 2022 года, результатов многомерного корреляционного анализа.