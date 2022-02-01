В Тюменской области появляются новые снежные городки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Снежный городок эколят" продолжается в Тюменской области, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

К акции присоединились дошкольные образовательные и общеобразовательные организации. На их территориях появились городки со сказочными героями - Шалуном, Ёлочкой, Тихоней и Умницей.

Свою работу представили в Армизонском районе. Родители и педагоги детского сада "Родничок" построили целую снежную полосу препятствий, чтобы воспитатели смогли устраивать для детей квесты, экскурсии, соревнования. Теперь на площадке есть горка, лабиринт, тренажер на меткость и станция с кормушками для птиц.

Проект направлен на воспитание экологической грамотности, формирование у ребенка любви к природе, развитие творческих и интеллектуальных способностей.

Узнать подробности о конкурсе и подать заявку можно, пройдя по ссылке.