В Тюмени проекты 10 самозанятых получили грантовую поддержку в размере 1 млн рублей

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

10 проектов самозанятых тюменцев получили инвестиционную поддержку на общую сумму в миллион рублей в 2021 году. Об этом сообщил директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 16 февраля.

Оно состоялось онлайн с участием главы города Руслана Кухарука в формате открытого диалога, что позволило обсудить вопросы развития бизнеса и экономики муниципалитета.

По словам Сергея Толстых, Тюмень – один из немногих городов России, где поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе и финансовая, осуществляется самостоятельно на муниципальном уровне.

"Одной из востребованных форм ведения бизнеса оказалась самозанятость, когда используется формат налога на профессиональный доход", - говорит он. Отметим, что в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 9 тыс. 933 тюменских предпринимателя. В 2021 году их стало уже 25 тыс. 644 человека.

"Также в прошлом году мы разработали такую меру поддержки как грант для самозанятых в размере до ста тысяч рублей", - сообщил Сергей Толстых. Его получили 10 проектов сфер производства, образования, IT, творчества и индустрии красоты, прошедших конкурсный отбор. Финансовое обеспечение составило 1 млн рублей.

"Это небольшие проекты, только начинающие свою деятельность, и в конце года они показали нам, чего им удалось добиться. Их оборот вырос более чем на один миллион сто тридцать тысяч рублей, - добавил Сергей Толстых. – И это очень хороший показатель".

Николай Ступников