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В Тюмени на прием по вопросам соцзащиты инвалидов обратились 14 человек

Общество, 11:26 17 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 человек обратились на прием по вопросам социальной защиты инвалидов в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Совместное мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провели заместитель прокурора Александр Чернышев и уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев. Обращения касались обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, санаторно-курортными путевками, вопросов доступности окружающей среды, налогообложения, нарушений трудовых и жилищных прав и т. д.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. При наличии оснований примут необходимые меры реагирования. Каждому заявителю дали разъяснения по возникшим вопросам.

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