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Ольга Бузова снялась в рекламе термальных источников Тюменской области

Общество, 17:22 17 февраля 2022

скриншот видео Vizit Tyumen | Фото: скриншот видео Vizit Tyumen

Известная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова снялась в рекламном ролике термальных источников Тюменской области. Видео опубликовано в сообществе Visit Tyumen в социальных сетях.

На кадрах видно, как Бузова шагает по замерзшей водной глади. В какой-то момент она сбрасывает с себя верхнюю одежду и резко оказывается уже в горячем источнике.

скриншот видео Vizit Tyumen | Фото: скриншот видео Vizit Tyumen

"Горячо. Горячее, чем ты можешь себе представить. Термальные курорты Тюмени – удовольствие, которое невозможно описать, в него надо окунуться. И помни, жизнь одна. Кайфуйте. Погрузись в тюменские термы. Холодные снаружи – горячие внутри", – произносит Ольга Бузова в ролике Visit Tyumen.

Напомним, Ольга Бузова снялась в тюменской новелле новогоднего фильма "Елки 8", который вышел в широкий прокат 16 декабря 2021 года. 13 декабря одними из первых комедию увидели тюменцы — в областную столицу на предпремьерный показ приехала сама актриса и певица.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , горячие источники , Ольга Бузова , термальные воды

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