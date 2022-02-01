Ольга Бузова снялась в рекламе термальных источников Тюменской области

| Фото: скриншот видео Vizit Tyumen | Фото: скриншот видео Vizit Tyumen

Известная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова снялась в рекламном ролике термальных источников Тюменской области. Видео опубликовано в сообществе Visit Tyumen в социальных сетях.

На кадрах видно, как Бузова шагает по замерзшей водной глади. В какой-то момент она сбрасывает с себя верхнюю одежду и резко оказывается уже в горячем источнике.

| Фото: скриншот видео Vizit Tyumen | Фото: скриншот видео Vizit Tyumen

"Горячо. Горячее, чем ты можешь себе представить. Термальные курорты Тюмени – удовольствие, которое невозможно описать, в него надо окунуться. И помни, жизнь одна. Кайфуйте. Погрузись в тюменские термы. Холодные снаружи – горячие внутри", – произносит Ольга Бузова в ролике Visit Tyumen.

Напомним, Ольга Бузова снялась в тюменской новелле новогоднего фильма "Елки 8", который вышел в широкий прокат 16 декабря 2021 года. 13 декабря одними из первых комедию увидели тюменцы — в областную столицу на предпремьерный показ приехала сама актриса и певица.

Инна Пахомова