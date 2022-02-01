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Александр Логинов поборется за медаль в олимпийском масс-старте

Спорт, 11:15 18 февраля 2022

СБР | Фото: СБР

Тюменский биатлонист Александр Логинов поборется за награды в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине 18 февраля.

Гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 14 часов по тюменскому времени. Также на дистанцию выйдут россияне Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Напомним, Александр Логинов на Олимпиаде в Пекине завоевал две бронзовые медали: в смешанной и мужской эстафетах.

Кроме того, сегодня биатлонистки поборются за медали в масс-старте на 12,5 км, состоятся мужские соревнования по фристайлу в ски-кроссе, конькобежцы-мужчины будут преодолевать дистанцию в 1000 м.

В 18 часов по тюменскому времени мужская сборная России по хоккею встретится со Швецией в полуфинале олимпийского турнира. В 18 часов 30 минут начнутся предварительные соревнования по фигурному катанию в коротких программах, где выступят три дуэта от России.

Евгений Новоселов

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# Александр Логинов , Олимпийский игры , сборная России

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