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Житель Тюмени совершил 13 краж сигарет на 1 миллион рублей

Происшествия, 12:34 18 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в серии краж табачной продукции на 1 млн рублей, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, из которого неизвестный похитил табачную продукцию. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 58-летний гражданин.

В апреле 2021 года он освободился из мест лишения свободы, но не стал устраиваться на работу, а решил продолжить преступную деятельность. Мужчина взламывая рольставни и двери магазинов, забирал табачные изделия, расположенные в зоне касс, и покидал магазин. Похищенное сбывал на рынках за полцены. Всего им было совершению 13 эпизодов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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