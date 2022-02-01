Тюменские волейболисты проведут два поединка в Грозном
| Фото: ВК "Тюмень"
Очередные встречи финала за 9-16 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" волейболисты "Тюмени" проведут в Грозном 19 и 20 февраля. Им предстоят два поединка против одноименного клуба, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".
Хозяева предстоящего противостояния на данный момент замыкают таблицу из 16 команд. В их активе нет побед. Подопечные Сергея Шульги располагаются на 14 строчке. У них в турнирном багаже – четыре победы.
В прошлом сезоне соперники встречались два раза. Тогда сибиряки смогли добиться двух побед – 3:2, 3:0.