Тюменские волейболисты проведут два поединка в Грозном

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Очередные встречи финала за 9-16 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" волейболисты "Тюмени" проведут в Грозном 19 и 20 февраля. Им предстоят два поединка против одноименного клуба, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Хозяева предстоящего противостояния на данный момент замыкают таблицу из 16 команд. В их активе нет побед. Подопечные Сергея Шульги располагаются на 14 строчке. У них в турнирном багаже – четыре победы.

В прошлом сезоне соперники встречались два раза. Тогда сибиряки смогли добиться двух побед – 3:2, 3:0.