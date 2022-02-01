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Хирурги ОКБ №2 освоили новую методику дренирования

Общество, 17:52 19 февраля 2022

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Новую малотравматичную методику лечения патологических жидкостных скоплений в организме внедрили хирурги ОКБ №2 в Тюмени. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, уже выполнено восемь процедур чрескожного дренирования.

Методика позволяет проводить лечение с минимальным хирургическим вмешательством. Новую технику чрескожного дренирования освоил хирург отделения хирургии Николай Земеров. Врач прошел обучение в Центре эндохирургии в Казани.

Чрескожное дренирование назначается пациентам с заболеваниями пищеварительной системы в области брюшной полости. Процедура проводится для удаления как скопившейся жидкости, так и патологических образований. Пациенту в различные полостные образования вводят специальный кратер — дренаж. При малых проколах удаляется вся лишняя накопившаяся патологическая жидкость.

Преимущество новой методики заключается в минимальном инвазивном вмешательстве, местном применении анестезии и последующей быстрой реабилитации. Следы от нескольких проколов заживут быстрее, чем швы от хирургической операции, а общий наркоз при чрескожном дренировании проводится только в редких случаях.

По словам хирурга Николая Земерова, пациенты после проведения чрезкожного дренирования всегда остаются довольны, и свое состояние оценивают как благоприятное. Введения дренажа осуществляется под контролем УЗИ или компьютерной томографии.

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# ОКБ №2

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