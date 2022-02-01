Тюменские полицейские ищут пропавшего мальчика

| Фото: архив УМВД России по Тюменской области | Фото: архив УМВД России по Тюменской области

Пропавшего мальчика 2007 года рождения, который ушел от бабушки вечером 20 февраля и не доехал до дома, ищут тюменские полицейские.

"В 9 часов 15 минут в Межмуниципальный отдел "Тюменский" поступило сообщение от законного представителя. Сообщили о том, что подросток вчера вечером вышел от бабушки в Винзилях и должен был добраться на автобусе в Тюмень, но его местонахождение неизвестно. Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия", – сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Владеющих сведениями о местонахождении несовершеннолетнего просят обратиться в полицию по телефону: 30-02-02 (дежурная часть МО МВД России "Тюменский").

Инна Пахомова