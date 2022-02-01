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Тюменские единороссы отправили семь тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Общество, 21:27 21 февраля 2022

Фото со страницы Андрея Артюхова в соцсети

Cемитонную грузовую машину с гуманитарной помощью, собранной для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область отправили тюменские единороссы.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Он поблагодарил членов партии, активистов и волонтеров за оперативную работу по сбору помощи.

Евгений Бабенко

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# Андрей Артюхов , гуманитарная помощь , Донбасс

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