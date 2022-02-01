Тюменские единороссы отправили семь тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР
Фото со страницы Андрея Артюхова в соцсети
Cемитонную грузовую машину с гуманитарной помощью, собранной для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область отправили тюменские единороссы.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.
Он поблагодарил членов партии, активистов и волонтеров за оперативную работу по сбору помощи.
Евгений Бабенко