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В Тюмени мужчина и женщина убили свою знакомую, а тело выбросили в мусорный бак

Происшествия, 10:42 22 февраля 2022

СК РФ | Фото: СК РФ

Мужчину и женщину, обвиняемых в убийстве знакомой, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

11 февраля текущего года обвиняемые на почве ревности убили 37-летнюю знакомую – гражданку иностранного государства. Тело они выбросили в мусорный бак в одном из районов города.

40-летний мужчина и 37-летняя женщина были задержаны и заключены под стражу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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