В Тюмени силовики и дрифтеры проведут спецоперацию "Лед" на набережной Туры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автогонки дрифтеров, заезды трековых спортсменов и силовиков на служебных и патрульных машинах ждут зрителей спецоперации "Лед" в Тюмени 23 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия развернутся на двух берегах набережной, чтобы горожане могли с учетом эпидемиологической ситуации поучаствовать в мастер-классах, интерактивных площадках, посмотреть выставки военной и ретротехники, попробовать чай из полевых кухонь.

В третий раз в мероприятии участвуют лучшие спортсмены-парашютисты. Они приземлятся на лед Туры с флагами России, Тюменской области и цветными дымовыми шашками.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Волонтеры вручат зрителям памятки по безопасности дорожного движения, световозвращатели, юным тюменцам – шарики и книжки-раскраски.

Открытие запланировано на 13 часов. С 12 до 15 часов можно будет посмотреть выставки и принять участие в интерактивах на набережной, как с Заречной части города, так и с улицы Республики.