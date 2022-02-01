Восемь молодых семей Ишима получили жилищные сертификаты

| Фото: администрация города Ишима ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима ВКонтакте

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат восемь молодых семей, проживающих в Ишиме. Сертификаты на право получения господдержки при покупке или строительстве жилья им вручил глава города Фёдор Шишкин, сообщает администрация муниципалитета.

"В Ишиме есть все предпосылки для улучшения жилищных условий молодых семей: растут новостройки, большой выбор жилья на вторичном рынке, развивается инфраструктура. Мне бы очень хотелось, чтобы сертификаты реализовались именно на территории нашего города", — подчеркнул Фёдор Шишкин.

В 2022 году сертификаты на право получения господдержки при покупке или строительстве жилья вручили 52 молодым семьям, сейчас в очереди на получение господдержки в Ишиме находятся около 800 семей.