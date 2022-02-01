Тюменских волонтеров обучат социальному проектированию

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Лидеров добровольческого движения Тюменской области приглашают в региональную школу социального проектирования "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО". Прием заявок уже стартовал и продлится до 1 марта.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения, мероприятие пройдет в несколько этапов.

Обучающий онлайн-интенсив запланирован на март и апрель. Его участники узнают об основах социального проектирования, а по итогам обучения отправят итоги своих наработок организаторам. В мае пройдет очная акселерация проектов. На ней волонтеры закрепят знания о проектировании, расскажут о своем проекте и доработают его содержательно. В июне организаторы наградят самых активных участников, а самые активные центры добровольчества получат ресурсную поддержку.

"Заключительным этапом работы школы социального проектирования станет региональная стажировка, которая пройдет в сентябре. Ее пройдут авторы лучших проектов и активные представители центров добровольчества. Это совершенно новое направление для нашего региона в сфере развития добровольчества и передачи опыта", - рассказали организаторы.

Частью работы школы социального проектирования станут и такие мероприятия, как молодежный форум "Территория добра", экспедиция "#ДоброТМР", и встреча "Медиаполигон штаб квартиры "серебряного" добровольчества".

Принять участие в работе школы социального проектирования могут добровольцы из Тюменской области старше 14 лет. Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются через единую информационную систему "Молодежь России" по ссылке.

Любовь Голышева