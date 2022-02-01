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Нижнеобское управление Росрыболовства и бизнес-омбудсмен Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии

Общество, 15:23 24 февраля 2022

noturfish.ru

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области договорились о планировании и реализации совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности.

Соглашение о взаимодействии по вопросам совместного ведения подписали руководитель Нижнеобского ТУ Росрыболовства и бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков.

"Взаимодействие осуществляется в форме консультаций по вопросам, отнесенным к предмету соглашения, обмена информацией статистического, аналитического характера, а также оперативный обмен справочными, методическими материалами, необходимыми для осуществления своих полномочий", - отмечено в сообщении Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Стороны соглашения выразили надежду на плодотворное сотрудничество, а также, дальнейшее осуществление регулярного обмена информацией по вопросам, входящим в компетенцию ведомств и представляющим взаимный интерес.

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# Павел Меньщиков , Росрыболовство , соглашение

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