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ТюмГУ запускает новую магистерскую программу с 20 бюджетными местами

Общество, 09:13 28 февраля 2022

news.utmn.ru

Магистратура "Экологический мониторинг и управление качеством экосистем" открывается в Тюменском госуниверситете. Прием начнется этим летом, поступающие могут рассчитывать на 20 бюджетных мест.

Магистерская программа направлена на решение задач комплексной оценки, прогноза и управления качеством окружающей среды с учетом глобальных, национальных, региональных и локальных аспектов.

Она предназначена для абитуриентов, планирующих свою деятельность как в качестве эколога для государственных и частных компаний, так и исследователя, способного работать в научно-исследовательских и проектных институтах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# бюджетные места , ТюмГУ , экология

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