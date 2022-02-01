ТюмГУ запускает новую магистерскую программу с 20 бюджетными местами

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Магистратура "Экологический мониторинг и управление качеством экосистем" открывается в Тюменском госуниверситете. Прием начнется этим летом, поступающие могут рассчитывать на 20 бюджетных мест.

Магистерская программа направлена на решение задач комплексной оценки, прогноза и управления качеством окружающей среды с учетом глобальных, национальных, региональных и локальных аспектов.

Она предназначена для абитуриентов, планирующих свою деятельность как в качестве эколога для государственных и частных компаний, так и исследователя, способного работать в научно-исследовательских и проектных институтах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.