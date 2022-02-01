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Ольга Ройтблат: военная операция в Донбассе вынужденная мера– нас не слышали 8 лет

Политика, 17:51 24 февраля 2022

togirro.ru | Фото: togirro.ru

Специальная военная операция в Донбассе имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Такую точку зрения высказала ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат.

"Другого пути просто не осталось, - подчеркнула она. - Нас не слышали 8 лет, терпеть все то, что происходило эти годы на Донбассе было уже невозможно. Я вчера смотрела по телевизору, как взорвали машину с мирными жителями, люди погибли. Я уже молчу про разрушенные детские сады и школы… Кто-то должен был это остановить".

Ольга Ройтблат считает, что Минские соглашения были продуманным планом действия по решению назревшей проблемы самопровозглашенных республик. "Мне, простому человеку, непонятно почему руководство Украины столь категорически не хотело сделать хоть что-то, предписанное этими соглашениями, - подчеркнула она. – Хотя, Владимир Зеленский на президентских выборах победил в основном за счет обещаний остановить военные действия на Донбассе. За него ведь было большинство и в Донецке, и в Луганске".

Отпор, по мнению Ольги Ройтблат, надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию. "Наш президент прямо заявил, что это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию, - пояснила она. – Президент еще раз заявил, что Россия не собирается никого завоевывать. Это самозащита России".

Борис Олейник

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# Донбасс , Ольга Ройтблат

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