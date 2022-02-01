Тюменский ветеран-пограничник поддерживает решение Путина о проведении спецоперации на Донбассе

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Мы одобряем и поддерживаем решение нашего президента. Оно уже давно назревало. В этом уверен председатель общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, который прокомментировал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе.

"Мы устали от постоянных провокаций, наклепов и от того, что творит Запад с верхушкой Украины, с нашими соотечественниками, друзьями, близкими. Надо отстаивать свои интересы. Сколько лет это уже длится. Сколько НАТО уже двигается в нашем направлении. Мы устали наблюдать за этим хамством. Надо сказать решительное слово. И оно было сказано", - сказал он.

Как заметил в интервью изданию "МегаТюмень" Нуртдин Ибрагимов, к мирным гражданам Украины у россиян нет претензий.

"Более того, у нас там родственники, знакомые, сослуживцы. Мы все общаемся между собой, благодаря интернету. Мы в курсе того, что происходит. Им тоже надоела двусмысленность положения, в котором мы застряли", - добавил общественник.