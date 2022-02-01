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Мюзикл для детей "Аленький цветочек" покажут на сцене Тюменской филармонии

Общество, 09:59 28 февраля 2022

ТКТО | Фото: ТКТО

Детский мюзикл московского театра "Аленький цветочек" представят на сцене Тюменской филармонии 6 марта в 12 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Спектакль создан по мотивам сказки Сергея Аксакова на музыку П.И. Чайковского, А.П. Бородина и русских народных песен. Особенно понравится мюзикл детям и взрослым, чья жизнь связана с музыкой.

"Вот уже 200 лет сказка Сергея Аксакова "Аленький цветочек" учит простым и важным вещам. Любовь — главное богатство человека, его самое большое украшение и сила. Доброта, чуткость, преданность и смелость способны совершать настоящие чудеса. Особенный язык повествования сказки и музыка великих композиторов Петра Чайковского и Александра Бородина, а также русские народные песни делают мюзикл "Аленький цветочек" спектаклем, который воспитывает в детях все самое светлое и доброе", — рассказали в ТКТО.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# мюзикл , спектакль , Тюменская филармония

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