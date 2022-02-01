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Тюменским цветоводам дали советы по уходу за комнатными растениями весной

Общество, 14:47 27 февраля 2022

Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра | Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра

Уход за растениями весной нужно начинать не с подкормок, а с пересадки и поливов. Об этом рассказала тюменский цветовод Нина Петрова, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Она отметила, что возобновлять подкормки стоит только после смены емкости или замены верхней части субстрата, адаптации и начала летних поливов. Обычно это происходит через две-три недели после достижения стандартной частоты полива или замены верха субстрата и не ранее, чем через пять недель после пересадки.

"Жидкие подкормки нужно вносить вместе с водой для полива. Перед первой подкормкой за день или хотя бы за несколько часов полейте растения обильно, сливая излишки воды из поддонов", - рассказала Нина Петрова.

Первую подкормку комнатных растений желательно провести слабоконцентрированным составом. К привычной дозировке нужно возвращаться постепенно. При этом лучше использовать комплексные сложные удобрения.

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# растения , садоводы , цветы

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