Участники автопутешествия "Байкальская миля" посетят Ишим

| Фото: "Байкальская миля" во ВКонтакте | Фото: "Байкальская миля" во ВКонтакте

Экипаж "3/21" Русского географического общества, который участвует в путешествие-квесте гранд-тура "Байкальская миля 2022. Места силы" посетит Ишим, сообщает администрация города.

Это ежегодный фестиваль скорости на льду Байкала, где автоспортсмены могут установить собственные рекорды. 14 команд разными маршрутами стартовали из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Автоспортсменам экипажа "3/21" Армену Аванесяну, Алине Чижиковой и Анастасии Зайцевой, которые выдвинулись по костромскому маршруту, предстоит преодолеть почти 7 тыс. км на Mitsubishi и по дороге выполнить шесть специальных заданий. На пути к главному автомобильному соревнованию года путешественники будут останавливаться на так называемых "местах силы" и выполнять разработанные РГО задания, связанные с историей, географией и культурным наследием Алтайского края.

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Автоспортсмены покажут в своих блогах туристические места разных городов, среди которых значится и Ишим. По материалам, снятым путешественниками, РГО создаст специальный проект "Дороги на Байкал" - мультимедийную платформу для путешественников, с помощью которой туристы смогут спланировать свой маршрут на Байкал через живописные места России.

Тур проходит до 9 марта. Все они встретятся в финальной точке автопробега – на международном фестивале скорости "Байкальская миля 2022", который пройдет на льду Байкала у с. Максимиха c 9 по 13 марта.