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В России построят новые спортивные объекты на деньги освободившиеся из-за отмены международных соревнований

Экономика, 16:02 01 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средства, освободившиеся из-за отмены международных соревнований, направят на строительство спортивных объектов в шаговой доступности для граждан России. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта России сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Важным направлением работы правительства в текущей ситуации, по его словам, остается развитие массового спорта.

В 2022 году планируется открыть свыше 100 спортивных объектов в более чем 50 регионах.

В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" 84 региона получат 2,4 млрд рублей на создание 110 "умных" спортивных площадок.

В 2022 году запланировано проведение более 10 тыс. соревновательных и тренировочных мероприятий в стране.

Напомним, помимо санкций, связанных напрямую с экономикой и политикой, Россию лишили финала Лиги чемпионов, этапа Гран-при "Формулы-1", этапов Кубка мира.

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# массовый спорт , Правительство РФ , спортивные объекты

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