На время реконструкции насосной станции в Тюмени работает ее подземный дублер

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкция ключевой насосной станции водоотведения продолжается на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени. Работы идут без отключения услуг водоснабжения и водоотведения. Для этого под землей построена еще одна станция, смонтированы насосы, обводная линия и организована перекачка стоков по временной схеме, сообщает Росводоканал Тюмень.

В машинном отделении станции ведут работы по замене оборудования. Вместо старых, исчерпавших свой ресурс и технически устаревших агрегатов будут установлены современные энергоэффективные насосы, что позволит не только увеличить производительность станции до 3,5 тыс. кубометров в час, но и повысить ее надежность.

Рабочим предстоит модернизировать систему приточно-вытяжной вентиляции: заменить воздуховоды, установить оборудование для очистки воздуха перед выбросом в атмосферу. После того, как все работы завершатся и обновленную станцию запустят в работу, вновь построенная временная НСВ станет исполнять роль камеры гашения, принимая стоки из четырех напорных коллекторов.

Реконструкция станции ведется в рамках концессионного соглашения, которое в 2017 году было заключено между администрацией города и тюменским водоканалом при участии регионального правительства.