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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы пройдут экспресс-тестирование на ВИЧ у торговых центров

Общество, 12:43 02 марта 2022

Центр профилактики и борьбы со СПИД во ВКонтакте (архив) | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД во ВКонтакте (архив)

Узнать свой ВИЧ-статус смогут тюменцы в мобильных лабораториях 2, 9, 16 и 23 марта с 13 до 16 часов, сообщает Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Кровь будут брать из пальца. Результат станет известен в течение пяти минут.

"Никаких документов не потребуют. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наши специалисты ответят на интересующие вопросы, связанные с этим заболеванием", - рассказали организаторы.

2 марта мобильная лаборатория будет ждать горожан у ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Также в другие дни желающие могут пройти экспресс-тестирование у ТРЦ "Премьер", "Кристалл" и "Солнечный".

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# Вич-инфекция , тестирование , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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