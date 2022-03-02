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Союзы матерей солдат Тюменской области опровергли информацию о митингах

Общество, 13:41 02 марта 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Фейковую новость об организации незаконных митингов и акций опровергли Союзы матерей солдат Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация о призыве выйти на незаконный митинг в Тюмени. Для распространения фейка были использованы логотипы ряда СМИ.

"Наша организация не принимает и не будет принимать участия в данных мероприятиях. Просим не поддаваться на провокации и помнить: Россия войну не начинает, она ее заканчивает", - рассказала председатель совета общероссийской организации семей погибших защитников Отечества Ольга Милованова.

Тюменские отделения комитета солдатских матерей и общественной организации семей погибших защитников Отечества призывают не реагировать на информационные вбросы о незаконных митингах.

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# солдатские матери , фейк

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