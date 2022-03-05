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Тюменские пожарные исполнили "Ламбаду" и подарили женщинам тюльпаны

Общество, 12:24 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 тюльпан — по номеру службы спасения — раздали сотрудники МЧС жительницам Тюмени 5 марта в преддверии Международного женского дня.

Акция прошла на площади у ТРЦ "Гудвин". Прохожие могли видеть машину пожарных, детей, одетых в форму огнеборцев, сотрудников МЧС. Духовой оркестр ведомства исполнил "Ламбаду", инструментальные композиции "На теплоходе музыка играет", "Встреча" из фильма "Возвращение Будулая", "Любите, девушки" группы "Браво".

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Поздравление для жительниц региона подготовил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он отметил, что Международный женский день воплощает в себе красоту и нежность, доброту и любовь.

"Вы несете на своих хрупких плечах заботу о семье, окружая вниманием своих родных и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. Вдохновляете нас на благородные поступки и свершения, заставляя даже самые суровые мужские сердца биться учащенно и наполняться восторгом. Вы успеваете все и при этом остаетесь нежными и заботливыми хранительницами уюта и тепла. Будьте всегда счастливы и любимы!" — сказал он, обращаясь к женщинам.

Утром духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области поздравил весенними композициями сотрудниц ведомства.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Международный женский день , праздник

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