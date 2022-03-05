Тюменские пожарные исполнили "Ламбаду" и подарили женщинам тюльпаны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 тюльпан — по номеру службы спасения — раздали сотрудники МЧС жительницам Тюмени 5 марта в преддверии Международного женского дня.

Акция прошла на площади у ТРЦ "Гудвин". Прохожие могли видеть машину пожарных, детей, одетых в форму огнеборцев, сотрудников МЧС. Духовой оркестр ведомства исполнил "Ламбаду", инструментальные композиции "На теплоходе музыка играет", "Встреча" из фильма "Возвращение Будулая", "Любите, девушки" группы "Браво".

Поздравление для жительниц региона подготовил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он отметил, что Международный женский день воплощает в себе красоту и нежность, доброту и любовь.

"Вы несете на своих хрупких плечах заботу о семье, окружая вниманием своих родных и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. Вдохновляете нас на благородные поступки и свершения, заставляя даже самые суровые мужские сердца биться учащенно и наполняться восторгом. Вы успеваете все и при этом остаетесь нежными и заботливыми хранительницами уюта и тепла. Будьте всегда счастливы и любимы!" — сказал он, обращаясь к женщинам.

Утром духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области поздравил весенними композициями сотрудниц ведомства.

Инна Пахомова