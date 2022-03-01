Проект "Пушкинская карта" теперь доступен в Telegram

| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Свой аккаунт в Telegram запустила "Пушкинская карта". Более 3 тыс. российских учреждений культуры стали участниками проекта. Тюменское концертно-театральное объединение присоединилось к этому новому и интересному направлению одно из первых.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в департаменте культуры Тюменской области, в "Пушкинской карте" участвуют 24 учреждения культуры региона. За весь период реализации проекта продано около 47 тыс. билетов на сумму более 46 млн рублей. Это, по мнению специалистов, говорит о большой востребованности программы. С февраля 2022 года по "Пушкинской карте" зрители могут купить билеты на российские фильмы.

"Пушкинская карта" – банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство.

На сайте ТКТО события для молодёжи идут со специальной пометкой "В рамках "Пушкинской карты". В списке спектакли, концерты и другие культурные мероприятия, запланированные до конца года – выбрать их можно здесь.

Напоминаем, молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить большинство культурных событий благодаря "Пушкинской карте". В 2022 году каждому участнику программы на карту начислено 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Ирина Шемякина