Отделение Почты России открылось после ремонта в селе Перевалово

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Обновленное почтовое отделение открылось после ремонта в с. Перевалово Тюменского района. Его площадь увеличилась на 30 кв. м., были заменены окна, отремонтировано отопление, приведены в порядок пол и стены, куплена новая мебель.

Отделение осталось в здании на у. Цветочной, 2, но в разместилось в другом, более просторном помещении, сообщает пресс-служба районной администрации.

По словам клиентов почты, раньше они вынуждены были стоять в очереди в коридоре, поскольку комната для получения и передачи посылок была очень мала. Теперь появился зал ожидания.

Получать почтовые и финансовые услуги жители могут в комфортных и современных условиях. В клиентском зале работает два операционных окна, что существенно ускоряет очередь.

Помимо с. Перевалово почтовое отделение обслуживает ближайшие населенные пункты - деревни Ушакова и Зубарева. Среди клиентов много молодежи, они активно заказываются товары в интернет-магазинах с получением на почте.

Жителей трех населенных пунктов общей численностью более 7 тыс. человек обслуживают четыре почтовых сотрудника.